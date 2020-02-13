***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 16:15
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818808
BIST
16:36120.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 470,71
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
16:366,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,0590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:366,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:36306,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,13
|Açılış
|: 306,79
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.914.648
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,63
|701.903.716
|% 17,22
|
|ARDYZ
|15,36
|192.930.211
|% 16,63
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|53.010.859
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.562.695
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,09
|2.017.649.454
|% 1,82
|
|ASELS
|28,38
|1.271.850.830
|% 1,36
|
|TSPOR
|4,63
|701.903.716
|% 17,22
|
|TUPRS
|112,50
|600.794.974
|% -2,17
|
|SASA
|10,54
|524.842.134
|% 10,37
|
|ISGYO
|2,03
|332.602.737
|% 6,28
|
|TSPOR
|4,63
|701.903.716
|% 17,22
|
|GSRAY
|2,41
|322.536.343
|% 3,88
|
|THYAO
|15,09
|2.017.649.454
|% 1,82
|
|ISFIN
|4,34
|505.640.719
|% 3,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8765
|7,9160
|% 0,84
|
|Frank
|6,1655
|6,2026
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|8,22
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,83
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,69
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,20
|
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