***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 11:43
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818996
BIST
15:07120.832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 291,14
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
15:076,0599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:076,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:07307,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,77
|Açılış
|: 307,06
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,34
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,86
|592.390.872
|% 19,17
|
|AYCES
|12,74
|6.147.835
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,77
|253.167.590
|% 12,47
|
|ALCTL
|19,90
|52.583.044
|% 11,73
|
|BJKAS
|3,01
|316.932.292
|% 10,66
|
|TUKAS
|12,70
|2.773.528
|% -16,78
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,15
|41.894.021
|% -8,51
|
|OZBAL
|2,40
|11.121.799
|% -8,40
|
|QNBFB
|52,45
|850.903
|% -6,00
|
|THYAO
|14,97
|1.076.222.899
|% -0,13
|
|PETKM
|4,13
|412.980.674
|% 1,23
|
|SISE
|5,51
|345.981.070
|% 1,66
|
|TSPOR
|4,64
|279.013.096
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,92
|271.104.735
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,40
|155.864.414
|% 2,94
|
|ODAS
|2,17
|118.049.412
|% -0,46
|
|ADESE
|1,49
|30.345.974
|% 0,68
|
|ARDYZ
|17,77
|253.167.590
|% 12,47
|
|HDFGS
|2,75
|27.924.715
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8627
|7,9022
|% 0,02
|
|Frank
|6,1440
|6,1811
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6100
|1,6180
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|0,32
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.021
|2.072
|-0,75
|
|Yarım
|977
|1.002
|-0,37
|
|Çeyrek
|490
|501
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
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|B. Petrol
|57,12
|57,12
|0,78
|
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