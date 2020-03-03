***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 13:17
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823886
BIST
14:32110.264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 2.953,96
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:326,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:326,8820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:32318,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 4,77
|Açılış
|: 318,78
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,56
|27.991.753
|% 18,55
|
|SONME
|6,11
|5.313.054
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.457.369
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,01
|1.911.563
|% 14,26
|
|GLBMD
|2,54
|1.558.975
|% 13,39
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|SAMAT
|2,39
|7.156.888
|% -5,16
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,94
|9.370.482
|% -4,44
|
|THYAO
|12,09
|631.544.482
|% 2,46
|
|ASELS
|29,22
|541.755.671
|% 3,47
|
|GARAN
|10,03
|421.511.504
|% 4,81
|
|KARSN
|1,89
|274.532.849
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,52
|241.448.547
|% 5,44
|
|KARSN
|1,89
|274.532.849
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,35
|177.358.864
|% 5,47
|
|IHYAY
|1,17
|130.126.593
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,52
|241.448.547
|% 5,44
|
|IHLAS
|0,81
|66.785.122
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8854
|7,9250
|% 0,57
|
|Frank
|6,4369
|6,4756
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6447
|1,6529
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.603
|16,97
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.118
|2.150
|4,00
|
|Tam
|2.108
|2.160
|3,13
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|1,51
|
|Çeyrek
|511
|523
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,48
|53,48
|1,58
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