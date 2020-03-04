***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 10:04
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824117
BIST
10:38111.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -14,11
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
10:386,1251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
10:386,8326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8095
10:38321,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,92
|Açılış
|: 321,80
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.518.627
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|RALYH
|9,29
|1.904
|% 9,29
|
|SNPAM
|5,70
|319.891
|% -5,63
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|GLBMD
|2,45
|366.295
|% -4,67
|
|HUBVC
|28,50
|2.416.947
|% -4,17
|
|ASELS
|31,26
|497.590.428
|% 2,56
|
|THYAO
|12,04
|241.137.594
|% -1,47
|
|GARAN
|10,32
|133.811.866
|% 1,28
|
|ODAS
|2,17
|128.017.845
|% -0,46
|
|TKNSA
|8,59
|104.196.516
|% 6,44
|
|ODAS
|2,17
|128.017.845
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,37
|53.550.164
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,49
|51.586.764
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,58
|87.824.788
|% 0,78
|
|KARSN
|1,90
|61.673.310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8012
|7,8403
|% 0,12
|
|Frank
|6,3514
|6,3896
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6248
|1,6329
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|0,05
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|52,17
|52,17
|0,31
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