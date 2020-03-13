***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:15
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827988
BIST
10:2493.258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -381,45
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:246,2941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0232
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2779
10:247,0472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0228
10:24322,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,83
|Açılış
|: 322,19
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,23
|4.743.311
|% 8,18
|
|RTALB
|2,95
|22.673.422
|% 6,88
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|YGYO
|0,36
|1.922.638
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ASELS
|24,26
|129.171.996
|% -0,41
|
|THYAO
|8,48
|106.751.723
|% 0,00
|
|GARAN
|8,88
|66.255.866
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,15
|40.306.549
|% 0,94
|
|AKBNK
|6,39
|37.616.616
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|40.306.549
|% 0,94
|
|TSKB
|0,93
|15.902.049
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,14
|16.539.264
|% -0,87
|
|KARSN
|1,27
|17.389.626
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,98
|25.243.542
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9101
|7,9498
|% -0,01
|
|Frank
|6,6529
|6,6930
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6751
|1,6835
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,54
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,62
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|0,86
|