***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:33
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNPAM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828870
BIST
17:2896.256
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 2.616,36
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:286,3109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:287,0078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0651
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:28318,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,49
|Açılış
|: 318,87
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|58.694.039
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.763
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.140.875
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|8.561.925
|% 9,97
|
|PGSUS
|39,04
|107.380.621
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,26
|9.157.175
|% -12,04
|
|ECZYT
|9,81
|69.697.398
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,60
|1.241.924.182
|% 5,09
|
|THYAO
|9,12
|1.108.508.050
|% 7,55
|
|GARAN
|9,16
|615.672.711
|% 4,81
|
|KRDMD
|2,07
|400.481.504
|% 3,50
|
|EREGL
|8,20
|377.655.530
|% 0,61
|
|ODAS
|1,37
|322.515.933
|% 3,79
|
|KRDMD
|2,07
|400.481.504
|% 3,50
|
|IHLGM
|0,95
|175.211.624
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,24
|335.101.616
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,20
|170.522.795
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8465
|7,8859
|% -0,81
|
|Frank
|6,5942
|6,6339
|% -1,03
|
|Riyal
|1,6734
|1,6818
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,36
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.113
|2.167
|-1,04
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,51
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,45
|34,45
|1,23
|