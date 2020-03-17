***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:01
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829585
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
0
En Düşük
0
18:056,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4404
En Düşük
6,4177
18:057,1870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1655
18:05307,05
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -6,39
|Açılış
|: 307,05
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,60
|15.618.279
|% 0,00
|
|PETKM
|2,93
|169.530.157
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|HUBVC
|15,63
|35.910.642
|% 0,00
|
|GUSGR
|1,72
|66.287.712
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,60
|15.618.279
|% 0,00
|
|PETKM
|2,93
|169.530.157
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|HUBVC
|15,63
|35.910.642
|% 0,00
|
|GUSGR
|1,72
|66.287.712
|% 0,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% 0,00
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% 0,00
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% 0,00
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8358
|7,8751
|% -0,44
|
|Frank
|6,7465
|6,7872
|% -0,28
|
|Riyal
|1,7069
|1,7155
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-30,21
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,69
|12,73
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,66
|30,66
|0,61
|
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