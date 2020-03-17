***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:33
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNPAM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829728
BIST
11:0187.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -524,50
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
11:016,4372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
11:017,1738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:01307,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -5,68
|Açılış
|: 307,75
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|34.904.581
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|CRFSA
|4,86
|1.815.120
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|592.195
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|67.355
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|5.654
|% -10,00
|
|ASELS
|22,42
|207.173.642
|% -2,18
|
|THYAO
|8,00
|184.747.245
|% -2,79
|
|GARAN
|8,30
|120.913.422
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,04
|47.836.639
|% 0,49
|
|AKBNK
|6,09
|46.538.187
|% 2,01
|
|IHLGM
|0,80
|23.620.744
|% -6,98
|
|YKBNK
|2,04
|47.836.639
|% 0,49
|
|THYAO
|8,00
|184.747.245
|% -2,79
|
|KARSN
|1,26
|28.240.416
|% -0,79
|
|TSKB
|0,89
|19.565.498
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8302
|7,8695
|% -0,51
|
|Frank
|6,7415
|6,7821
|% -0,35
|
|Riyal
|1,7103
|1,7189
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-27,30
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,76
|12,81
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,98
|30,98
|0,93
|