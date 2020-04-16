***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:03
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838486
BIST
10:2396.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 729,04
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
96.278
10:236,9049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
10:237,5161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
10:23382,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,20
|Açılış
|: 382,69
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,27
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,65
|7.332.669
|% 20,74
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|YGGYO
|12,65
|4.478
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IHEVA
|1,92
|13.769.865
|% -8,13
|
|DOCO
|370,10
|15.616.012
|% -6,96
|
|CLEBI
|81,50
|5.121.417
|% -5,40
|
|TSPOR
|5,16
|25.141.029
|% -5,15
|
|PGSUS
|53,15
|143.042.535
|% -4,15
|
|THYAO
|10,35
|137.909.852
|% -0,10
|
|ASELS
|26,64
|118.708.714
|% 0,76
|
|MGROS
|30,50
|102.458.359
|% 5,68
|
|GARAN
|8,24
|84.564.260
|% 0,37
|
|YKBNK
|1,94
|34.214.136
|% 0,00
|
|TSKB
|0,97
|13.073.959
|% 0,00
|
|THYAO
|10,35
|137.909.852
|% -0,10
|
|GARAN
|8,24
|84.564.260
|% 0,37
|
|KRDMD
|2,04
|19.652.241
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5878
|8,6309
|% -0,49
|
|Frank
|7,1048
|7,1476
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8300
|1,8392
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|8,46
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.516
|12,20
|
|Tam
|2.524
|2.589
|12,50
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,10
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|27,41
|27,41
|-0,28
|