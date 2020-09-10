***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 14:44
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874403
BIST
16:011.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:017,4588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0261
|Açılış
|: 7,4840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
16:018,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:01469,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 469,30
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|171.742.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|509.375
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.369,50
|958.750
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.279.233.810
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.469.734
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.622.061
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|983.873.082
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.161.854.194
|% -3,99
|
|FENER
|44,32
|1.279.233.810
|% -9,99
|
|GARAN
|6,88
|1.069.675.219
|% 1,78
|
|ZOREN
|2,82
|1.021.360.084
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|983.873.082
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.161.854.194
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,82
|1.021.360.084
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|317.985.623
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|295.387.466
|% 4,11
|
|GSRAY
|4,31
|842.796.193
|% -9,83
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4582
|% -0,36
|
|Euro
|8,8739
|8,8797
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,6454
|9,6938
|% -0,65
|
|Frank
|8,1937
|8,2430
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9818
|1,9917
|% -0,46
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|11,30
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.099
|3.178
|10,21
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|4,94
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|-0,54
|
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