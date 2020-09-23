***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 14:58
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876295
BIST
15:021.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:027,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,7140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:028,9961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0175
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:02465,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,86
|Açılış
|: 465,53
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ADESE
|2,31
|364.311.038
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.783.052
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.588.257
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,83
|1.615.467.918
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,35
|782.468.388
|% 2,13
|
|PETKM
|4,15
|616.990.678
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.311.038
|% 10,00
|
|GARAN
|6,55
|310.596.796
|% 1,24
|
|SISE
|6,83
|1.615.467.918
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,35
|782.468.388
|% 2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.311.038
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|616.990.678
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|144.719.078
|% 1,89
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6894
|7,6919
|% 0,39
|
|Euro
|8,9882
|8,9961
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7586
|9,8075
|% 0,24
|
|Frank
|8,3153
|8,3654
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0442
|2,0545
|% 0,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.080
|3.157
|-35,33
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-17,10
|
|Çeyrek
|747
|763
|-8,55
|