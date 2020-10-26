***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 10:16
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883639
BIST
13:501.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -15,37
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:508,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0931
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:509,5365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:50493,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,28
|Açılış
|: 493,48
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,72
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:50
|RTALB
|49,52
|254.711.236
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|164.769.549
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.487.160
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.130.978
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,86
|1.322.732.449
|% 2,20
|
|GARAN
|6,92
|525.276.553
|% -2,12
|
|FENER
|38,98
|521.454.575
|% 2,69
|
|SISE
|6,63
|457.254.561
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,47
|422.116.976
|% -0,29
|
|TSKB
|1,86
|1.322.732.449
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,88
|375.554.742
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|264.715.845
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,47
|422.116.976
|% -0,29
|
|IHLAS
|1,24
|144.754.417
|% -3,13
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0577
|8,0602
|% 1,17
|
|Euro
|9,5299
|9,5365
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,4966
|10,5492
|% 1,29
|
|Frank
|8,8509
|8,9042
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1419
|2,1527
|% 1,13
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,96
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.242
|3.323
|32,94
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|15,93
|
|Çeyrek
|786
|804
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|-0,80
|