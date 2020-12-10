***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 10:00
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892598
BIST
15:061.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 13,91
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.365
En Düşük
1.350
15:067,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:069,5201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0680
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5422
En Düşük
9,4454
15:06463,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,57
|Açılış
|: 463,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:04
|EUKYO
|4,07
|3.250.662
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.379.690
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|85.240.340
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.093.960
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.199.850
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|NIBAS
|65,75
|12.009.714
|% -6,07
|
|ITTFH
|2,66
|398.075.619
|% -4,66
|
|GARAN
|9,56
|2.787.829.674
|% 3,02
|
|SISE
|7,25
|2.155.173.830
|% 3,13
|
|ODAS
|3,98
|1.598.525.396
|% 7,57
|
|KRDMD
|5,25
|1.273.549.874
|% 3,14
|
|PETKM
|4,79
|1.075.637.021
|% 1,05
|
|ODAS
|3,98
|1.598.525.396
|% 7,57
|
|SISE
|7,25
|2.155.173.830
|% 3,13
|
|GARAN
|9,56
|2.787.829.674
|% 3,02
|
|KRDMD
|5,25
|1.273.549.874
|% 3,14
|
|DOHOL
|3,05
|693.045.146
|% -2,24
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8630
|7,8666
|% 0,54
|
|Euro
|9,5102
|9,5193
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,3915
|10,4436
|% -0,50
|
|Frank
|8,8098
|8,8629
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0901
|2,1006
|% 0,58
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-3,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|-16,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|-16,15
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-7,81
|
|Çeyrek
|742
|759
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,03
|
|B. Petrol
|49,63
|49,63
|0,77
|
Seans Raporu
15:04
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15:17XU100
Endeks 1, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 19, 902.00 milyon TL de
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15:15DOKTA
Yüzde 5.33 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 642 adet işlem
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15:13ODAS
Yüzde 7.84 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 110, 354 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, EREGL
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, KRDMD, GARAN