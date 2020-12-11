***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 10:00
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892733
BIST
10:211.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.357
En Düşük
1.349
10:217,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9394
En Düşük
7,8772
10:219,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:21467,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,70
|Açılış
|: 467,54
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:21
|DITAS
|38,72
|4.304.231
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.348.393
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,37
|19.078.689
|% -6,39
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|RHEAG
|4,19
|4.940.133
|% -4,99
|
|ATLAS
|1,80
|2.995.352
|% -4,76
|
|SISE
|7,19
|470.160.552
|% 0,42
|
|GARAN
|9,46
|271.636.964
|% -0,42
|
|PETKM
|4,82
|256.438.440
|% 2,12
|
|ODAS
|3,78
|229.356.732
|% -2,58
|
|ASELS
|17,43
|151.200.666
|% -1,13
|
|SISE
|7,19
|470.160.552
|% 0,42
|
|ODAS
|3,78
|229.356.732
|% -2,58
|
|PETKM
|4,82
|256.438.440
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,44
|72.470.397
|% 0,70
|
|TSKB
|1,81
|89.444.991
|% -1,09
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9337
|7,9374
|% 0,60
|
|Euro
|9,6351
|9,6432
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,5139
|10,5667
|% 0,48
|
|Frank
|8,8982
|8,9518
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1042
|2,1148
|% 0,30
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,29
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,00
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|0,36
|