***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 10:18
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918133
BIST
11:421.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:427,5486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0182
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:429,0179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0367
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:42419,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 419,37
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:42
|TRILC
|19,48
|12.353.826
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.877.587
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.486.258
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.051.718
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|23.291.014
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.441.495
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.517.731
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,83
|413.367.870
|% -1,01
|
|SISE
|7,73
|315.256.311
|% 0,91
|
|THYAO
|14,64
|298.158.095
|% 0,97
|
|ASELS
|17,43
|266.839.909
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,61
|226.338.741
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,27
|195.128.995
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|147.813.490
|% -0,73
|
|GARAN
|8,83
|413.367.870
|% -1,01
|
|BJKAS
|4,88
|223.516.376
|% 6,32
|
|SISE
|7,73
|315.256.311
|% 0,91
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5429
|7,5486
|% -0,24
|
|Euro
|9,0045
|9,0179
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,4975
|10,5502
|% -0,11
|
|Frank
|8,1015
|8,1503
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0086
|2,0186
|% -0,15
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|2,46
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,90
|69,90
|0,68
|