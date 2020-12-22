***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2020 18:08
***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Celal Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894278
BIST
17:581.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
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|: 1.394
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:58
|GEDZA
|27,50
|24.726.366
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.438.796
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.536.758
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.481.005
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|126.339.146
|% 10,00
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|HLGYO
|4,14
|444.112.265
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|413.184.803
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
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|PAMEL
|18,81
|412.071
|% -10,00
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|TUKAS
|9,73
|531.951.010
|% -9,99
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|GARAN
|10,05
|2.475.502.741
|% 2,87
|
|THYAO
|12,44
|1.422.971.068
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,38
|1.332.715.319
|% 4,06
|
|SISE
|7,12
|1.035.238.993
|% 1,28
|
|PETKM
|4,87
|1.000.817.034
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,45
|711.870.686
|% 2,84
|
|TSKB
|1,85
|837.287.487
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,17
|776.021.515
|% 2,84
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|KRDMD
|5,38
|1.332.715.319
|% 4,06
|
|GARAN
|10,05
|2.475.502.741
|% 2,87
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6449
|7,6462
|% 0,07
|
|Euro
|9,3313
|9,3412
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,1721
|10,2231
|% -0,73
|
|Frank
|8,5812
|8,6329
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0311
|2,0413
|% 0,04
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,35
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|-0,82
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