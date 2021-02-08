***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2021 09:08
***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNPAM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Celal Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908051
BIST
11:481.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:487,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:488,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:48411,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 411,83
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:48
|YKGYO
|5,94
|10.469.371
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.432.504
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.508.923
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.362.305
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,76
|128.641.516
|% -8,38
|
|IDEAS
|22,00
|8.371.124
|% -7,56
|
|KOZAL
|131,00
|1.045.728.330
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,00
|620.027.539
|% -0,50
|
|ODAS
|4,26
|543.156.142
|% 3,15
|
|GARAN
|9,77
|465.465.028
|% 0,10
|
|ISFIN
|4,33
|402.114.276
|% 4,34
|
|DOHOL
|4,00
|620.027.539
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,49
|322.862.235
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|543.156.142
|% 3,15
|
|ISFIN
|4,33
|402.114.276
|% 4,34
|
|GSDHO
|2,75
|237.376.827
|% 3,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0705
|7,0732
|% 0,24
|
|Euro
|8,5112
|8,5169
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6731
|9,7216
|% 0,08
|
|Frank
|7,8270
|7,8741
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8807
|1,8901
|% 0,28
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,59
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,94
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|60,16
|60,16
|0,60
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
11:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 9, 224.00 milyon TL de
-
11:59ANELE
Yüzde 4.69 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 707, 498 adet işlem
-
11:57OZBAL
Yüzde 6.23 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 686, 269 adet işlem
-
11:56ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 012, 115 adet işlem
-
11:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 26 artarak (% 0.47 ) 1, 347