***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.02.2021 09:14
***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNPAM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Celal Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908512
BIST
10:141.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,25
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.544
En Düşük
1.536
10:147,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:148,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0294
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5630
En Düşük
8,5143
10:14418,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,38
|Açılış
|: 418,83
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:12
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|2.011.965
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|YKGYO
|6,53
|8.064.459
|% 9,93
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,20
|17.476.179
|% -5,48
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,74
|561.613.332
|% 1,86
|
|KOZAL
|136,00
|245.635.538
|% 1,19
|
|GARAN
|9,95
|162.977.734
|% 1,12
|
|SISE
|7,69
|123.413.671
|% 0,92
|
|DOHOL
|3,64
|122.524.102
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,74
|561.613.332
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,64
|122.524.102
|% -0,55
|
|ODAS
|4,29
|101.249.280
|% -0,23
|
|IHLGM
|1,49
|34.182.908
|% 0,68
|
|ALBRK
|2,29
|43.604.282
|% 2,23
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0795
|7,0816
|% 0,12
|
|Euro
|8,5543
|8,5633
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,7279
|9,7766
|% 0,33
|
|Frank
|7,8707
|7,9182
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8820
|1,8915
|% 0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|11,53
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,46
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,02
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|0,39
|
Seans Raporu
10:12
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10:26MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 181.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 675 adet işlem
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10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KRDMD, MGROS
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10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EKGYO, GARAN
-
10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.23 ) 1, 350
-
10:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, MERIT, DIRIT, CMENT, EKIZ, YKGYO