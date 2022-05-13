***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.05.2022 17:33
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu , 2022 yılı hesap dönemi Türk Ticaret Kanunu ve SPK Mevzuatı uyarınca bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 641 030 5401 Vergi numaralıİzmir Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı N12 k:2/203-204 Alsancak/İZMİR adresinde mukim CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030307
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0946
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1333
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05901,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,22
|Açılış
|: 901,82
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4648
|15,4848
|% 0,66
|
|Euro
|16,1259
|16,1418
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,8558
|18,9503
|% 0,96
|
|Frank
|15,3808
|15,4734
|% 0,86
|
|Riyal
|4,1101
|4,1307
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-6,53
|
|Altın Gr.
|902
|902
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA