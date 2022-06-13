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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.06.2022 17:13
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.06.2022
Tescil Tarihi
13.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.06.2022-10597
Açıklamalar

                         Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi  finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  A.Ş.'nin Bursa Ticaret Sicili  Müdürlüğü tarafından 13.06.2022 tarihinde yapılan tescile ilişkin ilan, 13.06.2022 tarihli ve 10597 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  yayımlanmıştır.
   
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036964


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