***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.06.2022 17:13
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.06.2022
Tescil Tarihi
13.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.06.2022-10597
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.06.2022 tarihinde yapılan tescile ilişkin ilan, 13.06.2022 tarihli ve 10597 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036964
BIST
17:282.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -22,13
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:2817,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1443
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:2818,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:281.013,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -16,00
|Açılış
|: 1.013,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,09
BIST En Aktif Hisseler17:28
|EUREN
|23,76
|383.881.502
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.547.803
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.190.136
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.444.336
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.605.446
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.403.775
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|TMSN
|29,82
|303.782.990
|% -7,16
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,58
|179.580.140
|% -6,71
|
|THYAO
|47,04
|5.222.306.711
|% 0,73
|
|EREGL
|31,40
|2.439.932.081
|% -5,54
|
|SISE
|22,16
|1.938.433.388
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,14
|1.460.945.219
|% -6,08
|
|SASA
|42,64
|1.238.087.352
|% -3,00
|
|EKGYO
|2,61
|630.608.595
|% 0,77
|
|SEGYO
|1,18
|276.797.049
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,77
|903.921.793
|% 0,42
|
|DOHOL
|4,04
|646.012.564
|% -0,25
|
|ODAS
|2,85
|398.238.723
|% -2,40
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2458
|17,2547
|% 0,84
|
|Euro
|18,0175
|18,0409
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8801
|20,9848
|% -0,60
|
|Frank
|17,2580
|17,3619
|% 0,07
|
|Riyal
|4,5831
|4,6061
|% 0,79
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-42,36
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-16,00
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.710
|6.832
|-108,00
|
|Yarım
|3.294
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,39
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,84
|