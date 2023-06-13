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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.06.2023 17:08
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.06.2023
Tescil Tarihi
13.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.06.2023-10851
Açıklamalar

                   
           Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi  finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  A.Ş.'nin Bursa Ticaret Sicili  Müdürlüğü tarafından 13.06.2023 tarihinde yapılan tescile ilişkin ilan, 13.06.2023 tarihli ve 10851 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158376


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Tam 9.871 10.127 17,11  
Yarım 4.838 4.917 -9,00  
Çeyrek 2.419 2.459 -4,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,18  
Gümüş Gr. 18,15 18,18 -0,10  
B. Petrol 74,43 74,43 2,59  
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