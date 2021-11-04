***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesindeki SERMAYEbaşlıklı 7.madde değişikliği, 04/11/2021 tarih 10444 nolu TürkiyeTicaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup değişikliğin yer aldığı esas sözleşmemiz ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 04/11/2021 04/11/2021 10444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974791BIST