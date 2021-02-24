***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait faaliyet raporu ve görüşü ekte pdf olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912325BIST