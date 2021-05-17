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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

17.05.2021 18:10



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

     01.01.2021-31.03.2021 döneminine ait faaliyet raporumuz  ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936600


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 9,90 26.100.318 % 10,00  
INVEO 137,50 72.887.470 % 10,00  
DAGHL 12,98 4.971.146 % 10,00  
JANTS 72,65 367.321.542 % 9,99  
CMBTN 263,20 22.128.099 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3126 8,3219 % 0,12  
Euro 10,1024 10,1163 % 0,07  
Sterlin 11,7153 11,7740 % -1,42  
Frank 9,1659 9,2212 % -1,89  
Riyal 2,2095 2,2206 % -1,70  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.867 -0,42  
Altın Gr. 499 499 -2,40  
Cumhuriyet 3.268 3.318 159,00  
Tam 3.257 3.341 162,95  
Yarım 1.574 1.616 78,82  
Çeyrek 790 808 39,41  
Gümüş.Ons 28,14 28,17 -0,02  
Gümüş Gr. 7,53 7,53 -0,00  
B. Petrol 69,58 69,58 0,00  
Seans Raporu 18:05
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