***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 67.974.598 53.341.472Satışların Maliyeti28 -51.118.020 -34.577.566TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.856.578 18.763.906BRÜT KAR (ZARAR)16.856.578 18.763.906Genel Yönetim Giderleri29-30 -3.961.683 -3.081.731Pazarlama Giderleri29-30 -900.175 -609.742Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 19.598.501 21.823.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -26.933.850 -20.123.600ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.659.371 16.772.300Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 7.370.392 1.325.916Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -313.811 -17.078.914Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 8.952.226 4.894.087FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.668.178 5.913.389Finansman Gelirleri33 1.346.429 4.072.242Finansman Giderleri33 -2.207.066 -1.893.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.807.541 8.091.678Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 14.370.082 298.226Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -996.999Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14.370.082 1.295.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.177.623 8.389.904DÖNEM KARI (ZARARI)34.177.623 8.389.904Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.177.623 8.389.904Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.733.259 14.125.783Dönem Karı (Zararı)34.177.623 8.389.904Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34.177.623 8.389.904Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.775.940 13.131.043Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 6.917.449 1.385.106Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-301.706 1.369.778Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 -369.674 1.369.778Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 67.968 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.039.091 276.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 572.004 173.753Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 419.683 35.838Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 47.404 67.117Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.329.857 -1.037.722Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -250.748 -504.909Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.620.046 147.194Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 563.431 853.205Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -602.872 -1.533.212Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.369.588 16.741.971Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.369.588 16.741.971Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-8.952.226 -4.894.087İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-8.952.226 -4.894.087Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -14.370.083 -298.226Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -68.734 -412.485Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -68.734 -412.485İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.977.885 -6.924.171Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 3.991.130 -4.049.220İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)44115 1.805.918 -2.096.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)44115 2.185.212 -1.952.353Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.416.970 -4.547.642İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)44115 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)44115 4.416.970 -4.547.642Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -3.693.215 -363.860Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -291.780 204.258Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.986.619 1.705.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44115 121.681 489.253İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44115 1.864.938 1.216.034Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -309.904 591.803Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.291.300 -393.261İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)44115 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)44115 1.291.300 -393.261Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 587.982 301.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -1.217 -373.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -1.217 -373.309Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.379.568 14.596.776Alınan Faiz-1.329.857 1.037.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-316.452 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.508.715YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.985.807 -54.929.831İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 45.828 8.332Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri87.866 702.496Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 87.866 702.496Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.947.992 -54.694.371Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -5.947.992 -54.694.371Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 -100.543Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.199.844Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7,27,16 -12.971.665 -845.745FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.003.106 47.351.820Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.003.106 47.351.820Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -4.003.106 47.351.820YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)744.346 6.547.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)744.346 6.547.772DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.634.369 1.086.597DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.378.715 7.634.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.378.715 7.634.369Finansal Yatırımlar7 0 45.828Ticari Alacaklar11.878.464 15.499.921İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 533.476 2.339.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.344.988 13.160.527Diğer Alacaklar198.703 4.586.560İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 574.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 198.703 4.012.045Stoklar13 13.165.966 9.540.719Peşin Ödenmiş Giderler426.399 169.990İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 426.399 169.990Diğer Dönen Varlıklar1.217 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 1.217 0ARA TOPLAM34.049.464 37.477.387TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.049.464 37.477.387DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22.721.483 5.752.488Diğer Finansal Yatırımlar7 22.721.483 5.752.488Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar0 29.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 29.113Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 52.494.425 34.753.938Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 3.763.164 2.863.332Maddi Duran Varlıklar60.582.191 13.200.803Arazi ve Arsalar18 394.518 394.518Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 1.059.306 1.158.981Binalar18 1.581.763 829.606Tesis, Makine ve Cihazlar18 13.306.368 8.455.291Taşıtlar18 391.519 542.108Mobilya ve Demirbaşlar18 547.679 416.816Yapılmakta Olan Yatırımlar18 1.403.483Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar18 43.301.038Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.900 48.108.864Diğer Haklar19 38.900 48.108.864Peşin Ödenmiş Giderler97.083 61.712İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 97.083 61.712Ertelenmiş Vergi Varlığı35 21.977.550 7.522.870TOPLAM DURAN VARLIKLAR161.674.796 112.293.120TOPLAM VARLIKLAR195.724.260 149.770.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.660.004 9.047.805İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 9.660.004 9.047.805Ticari Borçlar6.749.466 4.762.847İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 640.174 518.493İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 6.109.292 4.244.354Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 874.206 1.184.110Diğer Borçlar1.930.242 650.911İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 1.287.894 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 642.348 650.911Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.001.785 413.803İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.001.785 413.803Kısa Vadeli Karşılıklar22 785.764 318.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 199.364 151.960Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 586.400 166.717ARA TOPLAM21.001.467 16.378.153TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.001.467 16.378.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.688.710 38.304.015İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 33.688.710 38.304.015Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 11.969 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 11.969 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.055.746 1.415.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 2.055.746 1.415.661TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.756.425 39.719.676TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER56.757.892 56.097.829ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar138.966.368 93.672.678Ödenmiş Sermaye27 79.931.250 79.931.250Sermaye Düzeltme Farkları27 21.966.586 21.966.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.865.185 -250.882Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 10.865.185 -250.882Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.935.408 1.935.408Yasal Yedekler27 1.935.408 1.935.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -9.909.684 -18.299.588Net Dönem Karı veya Zararı27 34.177.623 8.389.904TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.966.368 93.672.678TOPLAM KAYNAKLAR195.724.260 149.770.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 -231.172 1.935.408 8.113.705 12.699.246 124.415.023 0 124.415.023Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler27 -39.112.539 -39.112.539 0 -39.112.539Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 -231.172 1.935.408 -30.998.834 12.699.246 85.302.484 0 85.302.484Transferler27 12.699.246 -12.699.246 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-227 -19.483 -19.710 8.389.904 8.370.194 0 8.370.194Dönem Karı (Zararı)27 8.389.904 8.389.904 0 8.389.904Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -227 -19.483 -19.710 -19.710 0 -19.710Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 -250.882 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 -250.882 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 -250.882 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678Transferler27 8.389.904 -8.389.904 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -299.936 11.416.003 11.116.067 34.177.623 45.293.690 0 45.293.690Dönem Karı (Zararı)27 34.177.623 34.177.623 0 34.177.623Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -299.936 11.416.003 11.116.067 11.116.067 0 11.116.067Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 10.865.185 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 34.177.623 8.389.904DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.116.067 -19.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-384.533 -291Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar11.416.003 -19.483Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar11.416.003 -19.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler84.597 64Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri84.597 64Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.116.067 -19.710TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.293.690 8.370.194Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları45.293.690 8.370.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823549BIST