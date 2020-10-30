***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 46.416.762 46.051.761 16.505.791 17.412.974Satışların Maliyeti28 -29.693.225 -34.182.971 -11.079.000 -13.070.964TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.723.537 11.868.790 5.426.791 4.342.010BRÜT KAR (ZARAR)16.723.537 11.868.790 5.426.791 4.342.010Genel Yönetim Giderleri29-30 -2.666.200 -2.480.138 -930.326 -621.242Pazarlama Giderleri29-30 -685.927 -670.387 -223.694 -252.966Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 10.128.898 15.842.834 3.807.820 7.528.728Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -29.995.188 -20.398.010 -12.308.000 -6.358.049ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.494.880 4.163.089 -4.227.409 4.638.481Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 836.722 6.834.677 202.234 237.478Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -15.150.025 0 -4.681.910Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 2.730.825 7.816.393 2.607.662 385.778FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.927.333 3.664.134 -1.417.513 579.827Finansman Gelirleri33 3.107.295 1.068.771 993.096 347.516Finansman Giderleri33 -2.048.360 -1.698.320 -726.756 -618.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.868.398 3.034.585 -1.151.173 308.833Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 584.146 15.072.552 962.861 566.482Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 584.146 15.072.552 962.861 566.482SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.284.252 18.107.137 -188.312 875.315DÖNEM KARI (ZARARI)-1.284.252 18.107.137 -188.312 875.315Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.284.252 18.107.137 -188.312 875.315Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.162.165 18.084.283Dönem Karı (Zararı)-1.284.252 18.107.137Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.284.252 18.107.137Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.333.221 -3.149.144Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 5.414.810 5.136.432Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler257.748 -372.943Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 -37.604 -372.943Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 295.352 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.804.882 192.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 449.090 324.036Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.240.520 -166.717Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 115.272 35.304Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler891.441 888.826Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -289.716 -220.960Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.256.413 1.227.527Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 370.325 340.585Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -445.581 -458.326Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-609.250 13.928.446Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-609.250 13.928.446Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.730.825 -7.816.393İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.730.825 -7.816.393Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -584.146 -15.072.552Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-111.439 -33.583Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -111.439 -33.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.195.782 4.015.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 7.474.951 5.342.106İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 145.836 2.324.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 7.329.115 3.017.945Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -61.186 4.097.281İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -61.186 4.097.281Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.509.416 -3.831.796Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.117.550 -70.460Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.818.120 -2.162.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -292.201 -11.554İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -4.525.919 -2.151.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 229.100 -48.507Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.246.153 957.561İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.246.153 957.561Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 6.337.667 -86.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -93.511 -181.741Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -93.511 -181.741Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.244.751 18.973.109Alınan Faiz-891.441 -888.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -191.145 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.335.588 -19.135.993İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 0 -13.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 111.439 52.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -2.447.027 -5.544.378Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.199.844Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27 0 -12.431.026FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.531.870 -5.139.459Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7.531.870 -5.139.459Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 7.531.870 -5.139.459YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.358.447 -6.191.169NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.358.447 -6.191.169DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.378.715 7.634.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 19.737.162 1.443.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 19.737.162 8.378.715Ticari Alacaklar10 4.441.118 11.878.464İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 387.640 533.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.053.478 11.344.988Diğer Alacaklar11 259.889 198.703İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 259.889 198.703Stoklar13 15.380.030 13.165.966Peşin Ödenmiş Giderler15 1.552.508 426.399İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.552.508 426.399Diğer Dönen Varlıklar26 94.728 1.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 94.728 1.217ARA TOPLAM41.465.435 34.049.464TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.465.435 34.049.464DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 23.330.733 22.721.483Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 54.982.473 52.494.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 3.520.658 3.763.164Maddi Duran Varlıklar57.810.244 60.582.191Arazi ve Arsalar18 394.518 394.518Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 1.080.624 1.059.306Binalar18 1.492.496 1.581.763Tesis, Makine ve Cihazlar18 14.199.922 13.306.368Taşıtlar18 271.775 391.519Mobilya ve Demirbaşlar18 644.623 547.679Yapılmakta Olan Yatırımlar18 46.327 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar18 39.679.959 43.301.038Maddi Olmayan Duran Varlıklar85.570 38.900Diğer Haklar19 85.570 38.900Peşin Ödenmiş Giderler15 88.524 97.083İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 88.524 97.083Ertelenmiş Vergi Varlığı35 22.617.121 21.977.550TOPLAM DURAN VARLIKLAR162.435.323 161.674.796TOPLAM VARLIKLAR203.900.758 195.724.260KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 13.258.561 9.660.004İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 13.258.561 9.660.004Ticari Borçlar10 1.931.346 6.749.466İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 347.973 640.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.583.373 6.109.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.103.306 874.206Diğer Borçlar11 684.089 1.930.242İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 1.287.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 684.089 642.348Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 7.339.453 1.001.785İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 7.339.453 1.001.785Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.141.556 785.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 314.636 199.364Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.826.920 586.400ARA TOPLAM26.458.311 21.001.467TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.458.311 21.001.467UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 37.622.023 33.688.710İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 37.622.023 33.688.710Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 11.969 11.969İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 11.969 11.969Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 2.565.623 2.055.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 2.565.623 2.055.746TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.199.615 35.756.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.657.926 56.757.892ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.242.832 138.966.368Ödenmiş Sermaye27 79.931.250 79.931.250Sermaye Düzeltme Farkları27 21.966.586 21.966.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 10.425.901 10.865.185Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 10.425.901 10.865.185Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 3.205.774 1.935.408Yasal Yedekler27 3.205.774 1.935.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 22.997.573 -9.909.684Net Dönem Karı veya Zararı27 -1.284.252 34.177.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.242.832 138.966.368TOPLAM KAYNAKLAR203.900.758 195.724.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678Transferler27 8.389.904 -8.389.904 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -295.227 11.591.513 18.107.137 29.403.423 0 29.403.423Dönem Karı (Zararı)27 18.107.137 18.107.137 0 18.107.137Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -295.227 11.591.513 11.296.286 0 11.296.286Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -510.240 11.555.644 1.935.408 -9.909.684 18.107.137 123.076.101 0 123.076.101Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368Transferler27 1.270.366 32.907.257 -34.177.623 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -196.507 -242.777 -1.284.252 -1.723.536 0 -1.723.536Dönem Karı (Zararı)27 -1.284.252 -1.284.252 0 -1.284.252Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -196.507 -242.777 -439.284 0 -439.284Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -711.456 11.137.357 3.205.774 22.997.573 -1.284.252 137.242.832 0 137.242.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -1.284.252 18.107.137 -188.312 875.315DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-439.284 11.296.286 -154.557 -440.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-251.932 -378.496 -74.691 -371.814Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-242.777 11.591.513 -96.298 -150.429Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-242.777 11.591.513 -96.298 -150.429Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler55.425 83.269 16.432 81.799Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55.425 83.269 16.432 81.799Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-439.284 11.296.286 -154.557 -440.444TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.723.536 29.403.423 -342.869 434.871Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.723.536 29.403.423 -342.869 434.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885014BIST