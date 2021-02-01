***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 72.546.102 67.974.598Satışların Maliyeti28 -48.179.533 -51.118.020TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.366.569 16.856.578BRÜT KAR (ZARAR)24.366.569 16.856.578Genel Yönetim Giderleri29-30 -3.653.950 -3.961.683Pazarlama Giderleri29-30 -934.518 -900.175Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 16.270.172 19.598.501Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -36.904.827 -26.933.850ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-856.554 4.659.371Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 2.029.984 7.370.392Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -313.811Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 5.265.259 8.952.226FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.438.689 20.668.178Finansman Gelirleri33 4.071.054 1.346.429Finansman Giderleri33 -3.771.592 -2.207.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.738.151 19.807.541Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -72.798 14.370.082Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -72.798 14.370.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.665.353 34.177.623DÖNEM KARI (ZARARI)6.665.353 34.177.623Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.665.353 34.177.623Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.646.676 24.733.258Dönem Karı (Zararı)6.665.353 34.177.623Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.665.353 34.177.623Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.017.585 -15.775.941Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 7.260.901 6.917.448Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler414.816 -301.706Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 -26.341 -369.674Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 441.157 67.968Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.491.034 1.039.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 599.225 572.004Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.717.050 419.683Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 174.759 47.404Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler957.245 1.329.857Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -696.192 -250.748Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 1.712.252 1.620.046Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 642.092 563.431Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -700.907 -602.872Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-743.413 -1.369.588Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-743.413 -1.369.588Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-5.265.259 -8.952.226İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-5.265.259 -8.952.226Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 72.799 -14.370.083Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -1.170.538 -68.734Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -1.170.538 -68.734İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler112.128 7.977.885Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 4.916.458 3.991.130İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 334 4.416.970İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10,11 101.334 4.416.970Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 774.150 -3.693.215Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -492.322 -291.780Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -5.096.546 1.986.619İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -315.046 121.681İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -4.781.500 1.864.938Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -142.596 -309.904Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.280.727 1.291.300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.280.727 1.291.300Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 1.343.740 587.982İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.363 -1.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -11.363 -1.217Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.795.066 26.379.567Alınan Faiz-957.245 -1.329.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -191.145 -316.452YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.300.357 -19.985.807İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 0 45.828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.170.538 87.866Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 1.170.538 87.866Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.470.895 -5.947.992Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -2.470.895 -5.947.992Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.199.844Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 0 -12.971.665FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.083.801 -4.003.105Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.083.801 -4.003.105Kredilerden Nakit Girişleri8 3.083.801 -4.003.105YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.430.120 744.346NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.430.120 744.346DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.378.715 7.634.369DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.808.835 8.378.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 19.808.835 8.378.715Ticari Alacaklar10 6.988.347 11.878.464İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 210.175 533.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 6.778.172 11.344.988Diğer Alacaklar11 97.369 198.703İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 97.369 198.703Stoklar13 11.950.659 13.165.966Peşin Ödenmiş Giderler15 925.345 426.399İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 925.345 426.399Diğer Dönen Varlıklar26 12.580 1.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 12.580 1.217ARA TOPLAM39.783.135 34.049.464TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.783.135 34.049.464DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23.464.896 22.721.483Diğer Finansal Yatırımlar7 23.464.896 22.721.483Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 57.637.409 52.494.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 3.495.913 3.763.164Maddi Duran Varlıklar56.014.075 60.582.191Arazi ve Arsalar18 394.518 394.518Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 999.407 1.059.306Binalar18 1.459.626 1.581.763Tesis, Makine ve Cihazlar18 13.782.405 13.306.368Taşıtlar18 238.675 391.519Mobilya ve Demirbaşlar18 628.996 547.679Yapılmakta Olan Yatırımlar18 46.327 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar18 38.464.121 43.301.038Maddi Olmayan Duran Varlıklar84.261 38.900Diğer Haklar19 38.900Peşin Ödenmiş Giderler15 90.459 97.083İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 90.459 97.083Ertelenmiş Vergi Varlığı35 21.953.262 21.977.550TOPLAM DURAN VARLIKLAR162.740.275 161.674.796TOPLAM VARLIKLAR202.523.410 195.724.260KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 12.565.499 9.660.004İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 12.565.499 9.660.004Ticari Borçlar10 1.652.920 6.749.466İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 325.128 640.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.327.792 6.109.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 731.610 874.206Diğer Borçlar11 661.484 1.930.242İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 1.287.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 661.484 642.348Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.345.524 1.001.785İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.345.524 1.001.785Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.677.573 785.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 374.123 199.364Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.303.450 586.400ARA TOPLAM20.634.610 21.001.467TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.634.610 21.001.467UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 33.867.017 33.688.710İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 33.867.017 33.688.710Diğer Borçlar11 0 11.969İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 11.969Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 2.706.379 2.055.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 2.706.379 2.055.746TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.573.396 35.756.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.208.006 56.757.892ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar145.315.404 138.966.368Ödenmiş Sermaye27 79.931.250 79.931.250Sermaye Düzeltme Farkları27 21.966.586 21.966.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.548.868 10.865.185Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 10.548.868 10.865.185Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.205.774 1.935.408Yasal Yedekler27 3.205.774 1.935.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 22.997.573 -9.909.684Net Dönem Karı veya Zararı27 6.665.353 34.177.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR145.315.404 138.966.368TOPLAM KAYNAKLAR202.523.410 195.724.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678Transferler27 8.389.904 -8.389.904 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -299.936 11.416.003 34.177.623 45.293.690 0 45.293.690Dönem Karı (Zararı)27 34.177.623 34.177.623 0 34.177.623Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -299.936 11.416.003 11.116.067 0 11.116.067Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368Transferler27 1.270.366 32.907.257 -34.177.623 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -194.042 -122.275 6.665.353 6.349.036 0 6.349.036Dönem Karı (Zararı)27 6.665.353 6.665.353 0 6.665.353Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -194.042 -122.275 -316.317 0 -316.317Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -708.991 11.257.859 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 0 145.315.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 6.665.353 34.177.623DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-316.317 11.116.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-242.553 -384.533Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-122.275 11.416.003Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-122.275 11.416.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48.511 84.597Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri48.511 84.597Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-316.317 11.116.067TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.349.036 45.293.690Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.349.036 45.293.690http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906742BIST