***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 237.617.000 101.627.199 81.239.280 36.427.373Satışların Maliyeti21,23 -150.531.124 -70.520.285 -54.750.997 -29.050.379TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.085.876 31.106.914 26.488.283 7.376.994BRÜT KAR (ZARAR)87.085.876 31.106.914 26.488.283 7.376.994Genel Yönetim Giderleri22,23 -10.050.964 -2.798.957 -4.526.576 -842.728Pazarlama Giderleri22,23 -1.314.414 -898.952 -535.205 -360.621Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 30.259.310 12.913.236 7.761.710 5.267.088Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -25.764.445 -17.470.187 -14.901.794 -4.541.279ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)80.215.363 22.852.054 14.286.418 6.899.454Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 919.006 161.577 335.492 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri25 -70.156 0 -58.879 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 18.464.286 10.235.902 -1.437.523 1.198.264FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)99.528.499 33.249.533 13.125.508 8.097.718Finansman Gelirleri26 17.402.879 4.050.438 11.417.866 1.063.530Finansman Giderleri26 -11.076.386 -2.725.715 -1.361.154 -621.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)105.854.992 34.574.256 23.182.220 8.539.950Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-138.849 -1.062.642 14.278.703 -524.890Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -13.135.248 0 -842.627 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 12.996.399 -1.062.642 15.121.330 -524.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)105.716.143 33.511.614 37.460.923 8.015.060DÖNEM KARI (ZARARI)105.716.143 33.511.614 37.460.923 8.015.060Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28 105.716.143 33.511.614 37.460.923 8.015.060Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 0,81300000 0,25800000 0,28800000 0,06200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.808.550 13.774.863Dönem Karı (Zararı)20 105.716.143 33.511.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.260.257 -3.683.928Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 5.062.957 5.457.792Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3,6 2.624.210 440.912Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,18 4.438.341 1.004.617Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -919.006 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,24,26 576.544 95.513Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24,26 -6.717.866 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.509.502Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.509.502Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -18.464.286 -10.235.902Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 138.849 1.062.642İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.222.214 -16.073.159Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -27.698.161 -4.366.839Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-351.320 -238.384İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5,7 -351.320 -238.384Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -52.787.049 -11.492.368Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 2.771.863 -1.201.059Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 2.178.916 991.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 3.089.677 1.021.246Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18 1.430.238 -260.807Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 0 -462.608İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19 5.143.622 -64.020Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.233.672 13.754.527Ödenen Faiz8,26 -1.105.978 -1.081.587Alınan Faiz26 0 1.278.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -234.776 -176.103Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -10.084.368 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.944.986 -7.159.848İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5,11 10.984.206 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -10.967.160 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 854.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.595.643 -8.094.614Alınan Temettüler25 919.006 0Alınan Faiz3,25,26 714.605 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 80.290FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.218.285 -3.040.423Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -12.218.285 -3.040.423YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.354.721 3.574.592Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.203.533 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.848.812 3.574.592DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.202.237 19.808.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 49.051.049 23.383.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 48.980.893 34.202.237Ticari Alacaklar5,6 41.066.347 15.787.032İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 718.711 3.055.478İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 40.347.636 12.731.554Diğer Alacaklar7 952.361 601.041Stoklar9 73.776.508 21.266.977Peşin Ödenmiş Giderler10 1.754.937 4.951.635Diğer Dönen Varlıklar19 147.928 85.350ARA TOPLAM166.678.974 76.894.272TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR166.678.974 76.894.272DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 60.599.361 49.632.201Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 96.206.524 78.831.872Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.887.789 3.174.580Maddi Duran Varlıklar13 57.314.369 56.491.066Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 75.240 79.066Peşin Ödenmiş Giderler10 424.835 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 34.262.837 21.266.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR251.770.955 209.475.223TOPLAM VARLIKLAR418.449.929 286.369.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 16.896.691 13.282.615Ticari Borçlar5,6 5.185.553 2.963.776İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 439.704 201.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.745.849 2.762.629Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 3.910.498 820.821Diğer Borçlar7 844.279 503.995Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.598.864 1.508.910Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 3.050.880 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.401.391 2.746.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 599.425 442.854Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.801.966 2.303.450Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 5.767.718 561.518ARA TOPLAM40.655.874 22.387.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.655.874 22.387.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 20.509.396 26.856.090Uzun Vadeli Karşılıklar16,18 7.686.507 3.138.029TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.195.903 29.994.119TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.851.777 52.382.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar349.598.152 233.987.437Ödenmiş Sermaye20 130.000.000 130.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 3.340.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 10.725.453 10.725.453Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 88.626.437 12.021.654Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 14.530.119 -7.771.445Net Dönem Karı veya Zararı20 105.716.143 85.671.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR349.598.152 233.987.437TOPLAM KAYNAKLAR418.449.929 286.369.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler79.931.250 21.966.586 10.548.868 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 145.315.404Transferler3.836.533 2.828.820 -6.665.353Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.651 33.511.614 33.456.963 33.456.963Dönem Sonu Bakiyeler79.931.250 21.966.586 -10.494.217 7.042.307 25.826.393 33.511.614 178.772.367 178.772.367Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler130.000.000 3.340.445 10.725.453 12.021.654 -7.771.445 85.671.330 233.987.437 233.987.437Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-3.340.445 76.604.783 12.406.992 -85.671.330Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)105.716.143 105.716.143 105.716.143Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi9.894.572 9.894.572 9.894.572Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 0 10.725.453 88.626.437 14.530.119 106.716.143 349.598.152 349.598.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20 105.716.143 33.511.614 37.460.923 8.015.060DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 0 -54.651 0 -2.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -54.651 0 -2.722Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -72.868 0 -3.629Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 18.217 0 907Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -54.651 0 -2.722TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.716.143 33.456.963 37.460.923 8.012.338Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları105.716.143 33.456.963 37.460.923 8.012.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075349BIST