***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.05.2020Genel Kurul Tarihi 10.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2020Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Akdeniz'in görev süresinin dolması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Haluk Kaymakçı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Şirket olan, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - 2019 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,16 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SNPAM 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu_AŞ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 SNPAM 2019 GK-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_AŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin 10.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.- 2019 hesap dönemi Finansal Tablo ve Raporlar onaylandı.- Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.- Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 34.177.623 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 6.557.019 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçe ile iştirak satışından oluşan 3.411.696,14 TL'lik kısmın özel yedeklere ayrılmasından sonra kalan 2.817.471,91 TL'lik kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde Covit-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir.-Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır.- Yeni seçilen Yönetim Kurulu ÜyeleriCelal Sönmez,Ali Cem Sönmez,Osman SönmezCemil SönmezŞerif SözbirÖ.Müjdat TüzünAltay AlbayrakHaluk KaymakçıGündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve genel kurul'a katılanların listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 SPS TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 SPS hazirun_10062020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10 Haziran 2020 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahiplerimiz, kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.sonmezpamuklu.com.tr) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (‘Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Sayın pay sahiplerimize duyurulur.Saygılarımızla,SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850481BIST