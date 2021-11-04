***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 12.07.2021Genel Kurul Tarihi 10.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi BursaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 79.931.250 TLden 130.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak , SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar doğrultusunda , Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin müzakeresi ve karar bağlanması4 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SNPAM Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_AŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 SNPAM Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bedelsiz sermaye artırımı içeren madde tadili onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 04.11.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Snpam 10082021 olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı .pdf - TutanakEK: 2 SNPAM Olağanüstü GK Hazır Bulunanlar Listesi 10082021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili esas sözleşme tadiline ilişkin süreç tamamlanmış olup , esas sözleşme tadiline ilişkin tescil işlemi Bursa Ticaret Sicilince 04.11.2021 tarihinde yapılmış ve 04.11.2021 tarih 10444 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi ile ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974774BIST