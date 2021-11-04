***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.11.2021 16:36
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 12.07.2021
Genel Kurul Tarihi 10.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 79.931.250 TLden 130.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak , SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar doğrultusunda , Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin müzakeresi ve karar bağlanması
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SNPAM Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_AŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 SNPAM Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bedelsiz sermaye artırımı içeren madde tadili onaylandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.11.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Snpam 10082021 olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı .pdf - Tutanak
EK: 2 SNPAM Olağanüstü GK Hazır Bulunanlar Listesi 10082021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili esas sözleşme tadiline ilişkin süreç tamamlanmış olup , esas sözleşme tadiline ilişkin tescil işlemi Bursa Ticaret Sicilince 04.11.2021 tarihinde yapılmış ve 04.11.2021 tarih 10444 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi ile ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974774
BIST