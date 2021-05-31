***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 14:58
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bursa Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939017
BIST
15:161.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:168,4868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0779
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:1610,3626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0793
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:16520,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,30
|Açılış
|: 520,95
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:16
|IHLGM
|1,10
|114.203.357
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.626.849
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.254.806
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.702.105
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.393.406
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|43.413.338
|% -7,28
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|THYAO
|13,30
|1.003.795.742
|% 2,47
|
|KRDMD
|7,91
|556.342.742
|% 0,25
|
|EREGL
|19,23
|463.092.949
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|412.913.393
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|370.547.303
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|412.913.393
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|290.444.111
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,10
|114.203.357
|% 10,00
|
|THYAO
|13,30
|1.003.795.742
|% 2,47
|
|SKBNK
|1,10
|78.787.860
|% 0,00
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4848
|8,4868
|% -0,91
|
|Euro
|10,3551
|10,3626
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,0226
|12,0829
|% -0,78
|
|Frank
|9,4093
|9,4660
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2602
|2,2715
|% -0,73
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,38
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-9,35
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:28XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 8, 379.00 milyon TL de
-
15:28GEDZA
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 38.60 lira fiyatla işlem gören hissede 467, 199 adet işlem
-
15:25SANFM
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 772 adet işlem
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 41 kaybederek (% -0.36 ) 1, 236
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHLGM, BALAT, EPLAS, CELHA, MZHLD, YAYLA, TUCLK, BRMEN