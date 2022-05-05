***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
05.05.2022 14:40
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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14:542.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 54,47
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
14:5414,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1322
|Açılış
|: 109,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 110,1400
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:5415,7334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0737
|Açılış
|: 21,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,6700
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:5411,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,13
|Açılış
|: 11,02
|
|Önceki Kapanış
|: 10,89
|
11,05
En Düşük
10,85
BIST En Aktif Hisseler14:52
|IMASM
|18,15
|6.129.164
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.991.064
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.311.035
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.447.352
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,60
|28.338.779
|% -7,32
|
|TSPOR
|5,24
|125.101.547
|% -7,26
|
|AKGRT
|3,18
|49.734.140
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.831.932.030
|% 3,01
|
|SISE
|18,49
|1.454.322.464
|% 2,04
|
|EREGL
|34,02
|924.903.730
|% 1,37
|
|TUPRS
|248,30
|919.000.939
|% 6,02
|
|KRDMD
|15,73
|864.189.451
|% 3,76
|
|ODAS
|2,64
|737.921.688
|% 7,76
|
|EKGYO
|2,75
|387.102.551
|% 3,38
|
|YKBNK
|4,96
|673.618.283
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,55
|332.559.243
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,01
|758.074.253
|% 1,01
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8601
|14,8658
|% 0,90
|
|Euro
|15,7217
|15,7323
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,3858
|18,4780
|% -0,87
|
|Frank
|15,1056
|15,1966
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9511
|3,9709
|% 0,97
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|16,73
|
|Altın Gr.
|906
|907
|15,96
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-16,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|-17,41
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|-8,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,02
|
Seans Raporu
14:52
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15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 68 artarak (% 2.23 ) 2, 230
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15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, IMASM, UFUK, CRDFA, GARFA, INTEM, BNTAS, CEMTS, TIRE, OLMK
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15:07
ALKA, MNDRS, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:07
TSPOR, GMSTR, SASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:07XEUR
EURO serbest piyasada 15.70 liradan (ALIŞ) işlem