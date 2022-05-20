***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 14:34
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bursa Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031445
BIST
15:542.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -14,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:5415,9309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0890
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:5416,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:54945,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,60
|Açılış
|: 945,11
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:54
|IMASM
|46,90
|19.848.805
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.198.856
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.971.381
|% 9,73
|
|SMART
|5,91
|20.880.871
|% 8,44
|
|SMRTG
|21,46
|121.603.874
|% -7,18
|
|SANKO
|10,93
|15.310.584
|% -6,82
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|PAMEL
|99,05
|6.020.234
|% -6,38
|
|MNDRS
|3,10
|26.968.898
|% -6,06
|
|GARAN
|15,85
|2.523.916.649
|% 1,28
|
|ASELS
|23,10
|2.391.294.609
|% 3,87
|
|THYAO
|42,76
|1.919.983.193
|% 0,85
|
|SISE
|19,46
|1.369.412.570
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,09
|1.262.189.164
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,37
|1.222.973.727
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,62
|544.161.154
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|216.908.727
|% 1,71
|
|GARAN
|15,85
|2.523.916.649
|% 1,28
|
|AKBNK
|8,09
|1.262.189.164
|% -0,25
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9098
|15,9309
|% 0,56
|
|Euro
|16,8170
|16,8465
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,8394
|19,9389
|% 0,48
|
|Frank
|16,3189
|16,4172
|% 0,39
|
|Riyal
|4,2373
|4,2585
|% 0,40
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|0,05
|
|Altın Gr.
|945
|945
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.237
|6.394
|-7,65
|
|Yarım
|3.014
|3.093
|-3,70
|
|Çeyrek
|1.512
|1.546
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09AYGAZ
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 063 adet işlem
-
16:08XU100
Endeks 2, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 25, 021.00 milyon TL de
-
16:08GESAN
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 047, 156 adet işlem
-
16:05ITTFH
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 498, 354 adet işlem
-
16:04SANKO
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 091 adet işlem