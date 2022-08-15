***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.08.2022 16:25
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bursa Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055475
BIST
17:002.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,54
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:0017,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:0018,3165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0844
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
17:001.026,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,63
|Açılış
|: 1.026,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:00
|CMBTN
|240,30
|5.798.439
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.443.566
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|73.034.212
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.549.802
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.153.104
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,97
|19.154.901
|% -6,13
|
|DEVA
|33,58
|89.577.711
|% -5,09
|
|INTEM
|83,60
|4.626.411
|% -4,51
|
|THYAO
|63,45
|4.144.735.805
|% 1,68
|
|GSRAY
|6,87
|1.605.394.551
|% 4,41
|
|AKBNK
|10,25
|1.557.048.234
|% 2,50
|
|ODAS
|4,40
|1.523.196.473
|% 8,91
|
|YKBNK
|5,48
|1.295.736.648
|% 0,74
|
|ODAS
|4,40
|1.523.196.473
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,55
|1.159.868.390
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,87
|1.605.394.551
|% 4,41
|
|YKBNK
|5,48
|1.295.736.648
|% 0,74
|
|DOHOL
|4,44
|945.880.176
|% -4,10
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9604
|% 0,16
|
|Euro
|18,3063
|18,3165
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6469
|21,7555
|% -0,22
|
|Frank
|18,9513
|19,0654
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7687
|4,7926
|% 0,16
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,51
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,66
|
|Cumhuriyet
|6.867
|6.971
|-71,00
|
|Tam
|6.892
|6.946
|-46,00
|
|Yarım
|3.358
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,38
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-4,68
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15SMRTG
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 32.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 141, 030 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 26 kaybederek (% -0.46 ) 3, 073
-
17:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GSRAY, AKBNK
-
17:14XU100
Endeks 2, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 32, 925.00 milyon TL de
-
17:13OLMK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 824 adet işlem