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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

15.08.2022 16:25
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bursa Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar

               Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055475


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