***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
04.05.2023 13:29
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BURSA ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı Kurumlar Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
04/05/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, Bilanço ve Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146768
BIST
15:004.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 50,60
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
15:0019,4919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
15:0021,6768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1440
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
15:001.279,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.279,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler15:00
|KGYO
|42,24
|11.987.332
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|29.561.642
|% 9,99
|
|POLTK
|2.330,70
|26.441.153
|% 9,99
|
|ASUZU
|136,80
|33.872.890
|% 9,97
|
|IHAAS
|156,40
|9.933.356
|% -7,73
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|SAMAT
|22,28
|25.163.118
|% -4,95
|
|PAMEL
|171,10
|25.438.327
|% -4,94
|
|CASA
|114,20
|303.214
|% -4,27
|
|THYAO
|128,50
|2.572.946.411
|% -0,54
|
|KOZAL
|16,91
|2.425.485.552
|% 3,36
|
|EUPWR
|80,70
|2.048.754.309
|% 2,87
|
|EREGL
|31,30
|1.522.843.378
|% 0,00
|
|TUPRS
|68,20
|1.414.081.422
|% -1,16
|
|KOZAL
|16,91
|2.425.485.552
|% 3,36
|
|EKGYO
|5,56
|501.069.160
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,76
|524.078.255
|% 1,51
|
|EREGL
|31,30
|1.522.843.378
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,02
|653.596.071
|% 2,26
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4877
|19,4919
|% 0,12
|
|Euro
|21,5772
|21,6768
|% 0,67
|
|Sterlin
|24,4476
|24,5703
|% 0,31
|
|Frank
|21,9316
|22,0638
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1794
|5,2054
|% 0,13
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.280
|4,11
|
|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|62,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.502
|4.590
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.288
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|0,04
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|0,23
|