***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.11.2023 15:55
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 130.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 130.000.000 TL nakit karşılığı, 130.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 390.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 260.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan ve SPK'ya onay için iletilen izahname ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221175
BIST
'
18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,9050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0244
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1868
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:051.888,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -12,94
|Açılış
|: 1.888,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|27,28
|84.152.171
|% 10,00
|
|BINHO
|294,25
|1.193.840.750
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|181.563.302
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|171.859.460
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|3.971.520
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.638.865.044
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.635.155
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|146.241.063
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|552.630.846
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.173.819
|% -9,96
|
|THYAO
|250,75
|7.266.389.278
|% -1,67
|
|ISCTR
|21,48
|3.459.234.454
|% -2,10
|
|SASA
|48,44
|2.967.997.430
|% -5,21
|
|GUBRF
|381,00
|2.459.522.141
|% 4,53
|
|EREGL
|40,88
|2.439.183.645
|% -0,82
|
|ISCTR
|21,48
|3.459.234.454
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,34
|1.127.383.919
|% -0,81
|
|ODAS
|10,92
|1.692.552.668
|% -5,70
|
|YKBNK
|19,10
|2.286.533.726
|% -1,24
|
|ZOREN
|5,05
|520.841.558
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8727
|28,8769
|% -0,18
|
|Euro
|31,5575
|31,5828
|% -0,57
|
|Sterlin
|36,3373
|36,5196
|% -0,71
|
|Frank
|32,8436
|33,0414
|% -0,34
|
|Riyal
|7,6709
|7,7094
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,10
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|928,66
|930,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,58
|1.033,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,75
|83,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,25
|2.034,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVHOL
Yüzde -9.27 oranında düşüşle 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 329, 165 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, SASA, TOASO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 03 kaybederek (% -1.05 ) 6, 996
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TURGG, EKOS, SELGD, BRMEN, DIRIT, BURVA, VBTYZ, YGYO, BINHO, SAMAT
-
17:58
EUKYO, SAMAT, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında