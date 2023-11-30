***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 130.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 130.000.000 TL nakit karşılığı, 130.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 390.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 260.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan ve SPK'ya onay için iletilen izahname ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221175BIST