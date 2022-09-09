***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.09.2022 16:58
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 09.09.2022 tarihli BIAS 11145 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061962
BIST
16:523.534
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 96,25
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
16:5218,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
16:5218,3583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1289
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
16:521.004,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.004,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler16:52
|GARAN
|26,18
|2.867.370.525
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.911.440.837
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.395.983.974
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.142.113
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|MEDTR
|24,54
|30.650.588
|% -6,90
|
|HEDEF
|9,17
|40.372.310
|% -6,52
|
|MTRKS
|35,88
|46.291.377
|% -5,93
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,05
|13.750.146.930
|% 5,94
|
|YKBNK
|9,18
|8.409.155.446
|% 7,87
|
|EREGL
|32,88
|7.608.184.049
|% 6,41
|
|THYAO
|74,05
|5.453.293.099
|% 1,44
|
|EKGYO
|5,09
|4.885.268.463
|% 4,09
|
|EKGYO
|5,09
|4.885.268.463
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,18
|8.409.155.446
|% 7,87
|
|AKBNK
|16,05
|13.750.146.930
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,44
|3.911.440.837
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.785.502.452
|% 9,95
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2344
|18,2424
|% 0,11
|
|Euro
|18,3519
|18,3583
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,0609
|21,1665
|% 0,74
|
|Frank
|18,8974
|19,0113
|% 1,00
|
|Riyal
|4,8394
|4,8637
|% 0,07
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,40
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.822
|-8,00
|
|Tam
|6.758
|6.828
|-1,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|0,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,05
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|2,24
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:05DESA
Yüzde 8.18 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 973, 030 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 37 artarak (% 3.09 ) 3, 882
-
17:03XU100
Endeks 3, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 85, 861.00 milyon TL de
-
17:00ISDMR
Yüzde 5.85 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 976, 441 adet işlem
-
16:59ZPLIB
Yüzde 8.36 oranında artışla 47.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 788, 216 adet işlem