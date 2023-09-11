***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.09.2023 08:31
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 08.09.2023 tarihli BIAS 19711 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193551
BIST
'
12:008.355
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 29,22
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
12:0026,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0289
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
12:0028,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1032
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
12:001.665,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.665,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler12:00
|BOSSA
|11,66
|71.594.413
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.781.149
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|482.650.293
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,40
|43.537.492
|% -7,43
|
|BYDNR
|54,05
|173.587.926
|% -6,81
|
|KOZAL
|33,04
|4.190.501.396
|% 6,86
|
|THYAO
|241,50
|2.539.089.842
|% -0,74
|
|ISCTR
|23,80
|2.374.763.961
|% -3,64
|
|KZGYO
|48,80
|1.863.825.924
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,89
|1.855.361.788
|% -2,14
|
|ZOREN
|5,25
|1.652.219.008
|% 3,14
|
|EKGYO
|9,56
|1.341.398.635
|% 0,84
|
|KOZAL
|33,04
|4.190.501.396
|% 6,86
|
|KLGYO
|3,38
|434.434.149
|% 1,20
|
|SKBNK
|5,69
|738.393.792
|% 3,08
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8610
|26,8654
|% 0,11
|
|Euro
|28,8228
|28,8328
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,5288
|33,6969
|% 0,51
|
|Frank
|30,0086
|30,1893
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1453
|7,1811
|% 0,16
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,99
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|7,58
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.073
|11.165
|56,00
|
|Yarım
|5.554
|5.605
|29,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,01
|0,21
|
|B. Petrol
|90,33
|90,33
|-0,32
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15ADEL
Yüzde 8.31 oranında artışla 662.40 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 163 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 8, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
12:13CEMTS
Yüzde 4.19 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 641 adet işlem
-
12:11IHYAY
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 355, 261 adet işlem
-
12:10BAYRK
Yüzde 8.89 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895, 671 adet işlem