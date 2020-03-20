***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu, ülkemizdeki Covid-19 hastalığı nedeniyle aldığı genel tedbirlere ilaveten, insan sağlığına gösterilen hassasiyetin gereği olarak, 25.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üretim faaliyetine 1 hafta süreyle ara verilmesine, akabinde durumun tekrar değerlendirilmesine karar vermiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831083BIST