***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 17:17
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, ülkemizdeki Covid-19 hastalığı nedeniyle aldığı genel tedbirlere ilaveten, insan sağlığına gösterilen hassasiyetin gereği olarak, 25.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üretim faaliyetine 1 hafta süreyle ara verilmesine, akabinde durumun tekrar değerlendirilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831083
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|TSPOR
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|% -9,59
|
|GARAN
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|% -1,85
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|128.464.010
|% 3,39
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|ECILC
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|257.487.779
|% 9,93
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7489
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|Frank
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|Alış
|Satış
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|Altın Gr.
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|315
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|
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|28,00
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|Tam
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|1.036
|16,22
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|Gümüş.Ons
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|0,54
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|2,67
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