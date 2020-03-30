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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2020 13:31
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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz  yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile  4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması  kararlaştırılmıştır.           
 
    
           ''  Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile gerek virüsün  ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, Gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü,Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Caddesi N570 Osmangazi/BURSA Adresinde" faaliyette bulunan 21310010100625430161330  SGK işyeri nolu İplik  Üretim işimizde,  01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020  tarihleri arasında faaliyetimize ara verilecektir. COVID-19 etkisine göre faliyetine erken başlama durumu olursa  İş-Kur  Müdürlüğü'ne ve  tüm çalışanlara gerekli bildirimler   yapılacaktır.  ''





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833220


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Altın Gr. 341 342 3,70  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,96 14,01 -0,46  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,03  
B. Petrol 26,43 26,43 -1,52  
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