***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile 4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.'' Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, Gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü,Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Caddesi N570 Osmangazi/BURSA Adresinde" faaliyette bulunan 21310010100625430161330 SGK işyeri nolu İplik Üretim işimizde, 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilecektir. COVID-19 etkisine göre faliyetine erken başlama durumu olursa İş-Kur Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılacaktır. ''http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833220BIST