***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 13:31
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile 4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.
'' Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, Gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü,Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Caddesi N570 Osmangazi/BURSA Adresinde" faaliyette bulunan 21310010100625430161330 SGK işyeri nolu İplik Üretim işimizde, 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilecektir. COVID-19 etkisine göre faliyetine erken başlama durumu olursa İş-Kur Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılacaktır. ''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833220
BIST
15:1987.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -148,54
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
15:196,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1213
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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6,5763
En Düşük
6,4403
15:197,2493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0644
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,2682
En Düşük
7,1420
15:19341,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,85
|Açılış
|: 341,91
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.230.852
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.292.438
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.427.543
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.191
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.699.504
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|296.736
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,88
|3.345.401
|% -9,13
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|490.686.044
|% -2,14
|
|ASELS
|23,34
|406.540.511
|% 0,95
|
|PGSUS
|31,46
|349.015.012
|% -8,92
|
|GARAN
|8,01
|312.113.892
|% 1,65
|
|SASA
|7,92
|301.410.774
|% 9,09
|
|IHLGM
|0,94
|141.246.144
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,47
|49.480.715
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|163.831.754
|% -0,52
|
|TSPOR
|2,72
|184.821.655
|% 5,02
|
|THYAO
|8,67
|490.686.044
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1237
|8,1645
|% 1,53
|
|Frank
|6,8279
|6,8690
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7428
|1,7516
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-10,33
|
|Altın Gr.
|341
|342
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,01
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,52
|
Seans Raporu
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15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -343, 84 kaybederek (% -0.33 ) 105, 196
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15:32XU100
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Yüzde -9.77 oranında düşüşle 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 008 adet işlem
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15:31PGSUS
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 31.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 999, 767 adet işlem
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15:30DEVA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 10.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 441, 032 adet işlem