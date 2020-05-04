***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.'nin , Celal Sönmez Şahıs Şirketi ile 31.12.2019 tarihli bilançoları üzerinden tüm aktif ve pasifi ile devralma suretiyle birleşilmesine ilişkin ilamsız usulde genel kurul toplantısı 4.05.2020 tarihinde( bugün) yapılmıştır.Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş genel kurulunca Devralma suretiyle birleşme ve birleşme sonrası sermayenin 23.901.231,07 TL olması oy birliği ile kabul edilmiştir. 23.901.231,07 TL lık yeni sermayede, Sönmez Pamuklu A.Ş. nin payı 1.500.000 TL olarak aynı kalmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842246BIST