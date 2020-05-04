***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 16:02
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.'nin , Celal Sönmez Şahıs Şirketi ile 31.12.2019 tarihli bilançoları üzerinden tüm aktif ve pasifi ile devralma suretiyle birleşilmesine ilişkin ilamsız usulde genel kurul toplantısı 4.05.2020 tarihinde( bugün) yapılmıştır.
Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş genel kurulunca Devralma suretiyle birleşme ve birleşme sonrası sermayenin 23.901.231,07 TL olması oy birliği ile kabul edilmiştir. 23.901.231,07 TL lık yeni sermayede, Sönmez Pamuklu A.Ş. nin payı 1.500.000 TL olarak aynı kalmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842246
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,6947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,11
|Açılış
|: 386,62
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7352
|8,7790
|% 0,06
|
|Frank
|7,2794
|7,3232
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8704
|1,8798
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|6,84
|
|Altın Gr.
|387
|387
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|20,50
|
|Tam
|2.553
|2.596
|20,90
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|10,30
|
|Çeyrek
|621
|635
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-0,12
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
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17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem