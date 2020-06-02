***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 13:35
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş.'nin çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamış olması konusunda, yenilik doğuran bir durum mevcut değildir, süreç açıktır.
Gelişmelere göre süreç hakkında , mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848478
BIST
16:18107.762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 495,84
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:186,7254
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0846
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:187,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0498
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:18376,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,08
|Açılış
|: 376,56
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.410.023
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.549.743
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.258.145
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,25
|36.648.101
|% -7,09
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,46
|1.346.289.131
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,74
|990.014.224
|% 8,07
|
|GARAN
|8,03
|871.600.987
|% 0,37
|
|THYAO
|12,63
|635.233.700
|% -1,02
|
|TUPRS
|89,35
|447.163.939
|% 0,62
|
|EKGYO
|1,74
|990.014.224
|% 8,07
|
|MNDRS
|2,39
|381.676.423
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,40
|321.270.588
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,29
|162.957.849
|% 1,57
|
|AFYON
|2,97
|361.281.791
|% 5,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4141
|8,4563
|% -0,76
|
|Frank
|6,9587
|7,0006
|% -1,39
|
|Riyal
|1,7865
|1,7954
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|2,65
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.487
|-21,90
|
|Tam
|2.521
|2.552
|-30,10
|
|Yarım
|1.230
|1.249
|-14,80
|
|Çeyrek
|615
|625
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,06
|39,06
|0,74
|