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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.06.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVİD-19 salgını nedeni ile , 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ara verildiğini bildirdiğimiz üretim faaliyetine 08.06.2020 tarihi itibariyle %30 kapasite ile başlanılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849487


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 79,75 41.850.196 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
KARTN 493,50 37.805.795 % 9,98  
GEREL 4,63 275.026.944 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6082 8,6514 % 1,51  
Frank 7,0208 7,0631 % -0,24  
Riyal 1,8010 1,8101 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.676 -38,86  
Altın Gr. 365 365 -6,87  
Cumhuriyet 2.371 2.401 -46,20  
Tam 2.441 2.467 -51,20  
Yarım 1.191 1.206 -23,20  
Çeyrek 596 603 -11,60  
Gümüş.Ons 17,27 17,30 -0,42  
Gümüş Gr. 3,76 3,76 -0,08  
B. Petrol 42,03 42,03 2,05  
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