***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 16:44
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVİD-19 salgını nedeni ile , 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ara verildiğini bildirdiğimiz üretim faaliyetine 08.06.2020 tarihi itibariyle %30 kapasite ile başlanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849487
BIST
18:00110.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 622,40
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:006,7880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7880
En Düşük
6,7351
18:007,6784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:00365,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -6,69
|Açılış
|: 365,47
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.850.196
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|KARTN
|493,50
|37.805.795
|% 9,98
|
|GEREL
|4,63
|275.026.944
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|415.362
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|18.995.677
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,15
|8.043.408
|% -7,75
|
|EUHOL
|1,72
|11.109.695
|% -6,01
|
|SERVE
|4,50
|911.014
|% -5,66
|
|GARAN
|8,29
|1.545.803.458
|% 1,84
|
|THYAO
|12,74
|899.903.428
|% 1,19
|
|TUPRS
|89,25
|588.870.490
|% 3,12
|
|ASELS
|31,92
|451.871.342
|% 0,76
|
|PETKM
|3,77
|446.446.557
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.545.803.458
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,65
|268.135.036
|% -0,60
|
|PETKM
|3,77
|446.446.557
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,32
|141.225.087
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|120.099.405
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6082
|8,6514
|% 1,51
|
|Frank
|7,0208
|7,0631
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8010
|1,8101
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-38,86
|
|Altın Gr.
|365
|365
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|2.371
|2.401
|-46,20
|
|Tam
|2.441
|2.467
|-51,20
|
|Yarım
|1.191
|1.206
|-23,20
|
|Çeyrek
|596
|603
|-11,60
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|2,05
|