***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya genelinde ve ülkemizde görülen COVİD-19 salgını nedeni ile , 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ara verildiğini bildirdiğimiz üretim faaliyetine 08.06.2020 tarihi itibariyle %30 kapasite ile başlanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849487BIST