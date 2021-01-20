***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kuruluMülkiyeti Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü' nde olan 6605 sayılı parseldeki (2.011,68 m²) arsanın, gelecek muhtemel yatırımlarda değerlendirilmek üzere Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü' nden satın alınması için gerekli başvuruların yapılmasına oybirliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903466BIST