***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 17:22
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarında yaşanan fiyat düşüşleri ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan mail ve telefon
yoluyla gelen şikayetler ve şirket faaliyetlerinde sorun olup- olmadığı yönündeki bilgi taleplerine cevap olmak üzere aşağıdaki açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunarız
Şirketimiz, faaliyetleri, finansal durumu, ve yönetsel yapısı ile olağan şirket işleyişini sürdürmektedir, olağandışı bir durum söz konusu değildir. Kamuya açıklanmamış ve yatırımcı kararlarını etkileyecek bir bilgi sözkonusu değildir. Doğaldır ki , pay piyasasındaki işlemler yatırımcı arz ve talebi ile piyasa mekanizması dahilinde belirlenmektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926806
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0278
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05453,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,02
|Açılış
|: 453,29
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1511
|8,1600
|% 0,07
|
|Euro
|9,7098
|9,7310
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,1645
|11,2205
|% 0,20
|
|Frank
|8,7989
|8,8519
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1672
|2,1780
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-15,65
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,32
|