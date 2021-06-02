***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 16:09
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin , diğer bir iştirakimiz olan Sontrade Dış Ticaret A.Ş. 'ni TTK nun 136.,155.,156 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca , aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devir alma sürecine ilişkin işlemler tamamlanmıştır.
Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin sözkonusu devir alma dolayısıyla yeni sermayesi 460.850.000TL. olarak tescil edilmiştir. Şirket sermayesindeki % 15 payımız değişmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939622
BIST
17:271.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:278,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0924
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:2710,5142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1055
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
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10,7614
En Düşük
10,4087
17:27527,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,83
|Açılış
|: 527,39
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.826.083
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.337.450
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.629.605
|% -10,00
|
|DARDL
|19,01
|28.739.477
|% -9,39
|
|IZFAS
|6,67
|16.034.322
|% -9,00
|
|METUR
|25,14
|37.735.954
|% -8,91
|
|OYAYO
|8,14
|13.628.070
|% -8,23
|
|SASA
|35,50
|1.637.863.249
|% 4,72
|
|THYAO
|13,61
|1.363.782.873
|% 0,89
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TUPRS
|101,60
|776.832.229
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,21
|619.268.471
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|360.824.661
|% 3,85
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TSKB
|1,38
|141.178.499
|% 1,47
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6081
|8,6114
|% 1,08
|
|Euro
|10,5071
|10,5142
|% 1,01
|
|Sterlin
|12,1736
|12,2346
|% 1,29
|
|Frank
|9,5413
|9,5987
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2897
|2,3012
|% 1,10
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,45
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.470
|3.557
|47,99
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|23,21
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,60
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,10
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|0,51
|