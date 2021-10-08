***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 16:36
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento AŞ 'nin 8.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
1- Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 620.000.000 TL ye çıkarılması için Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 . Maddesinin değişmesine,
2- Artırılan sermaye karşılığında ortakların payları oranında rüçhan hakkı kullanmasına,
3- Sermaye avansı olarak tahsil edilecek tutarların, sermaye taahhütlerinden mahsup edilmesine,
ilişkin gündemin kabul edildiği bilgisi alınmıştır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968782
BIST
17:531.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:538,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:5310,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0835
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:53504,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,01
|Açılış
|: 504,67
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:53
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.463.931
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.578.523
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.367.104
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.915.052
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.480.146
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.838.225
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,60
|259.804.614
|% -9,34
|
|GARAN
|9,29
|1.391.828.013
|% -1,06
|
|ASELS
|15,74
|1.058.150.718
|% 1,48
|
|SASA
|27,50
|909.361.874
|% 2,92
|
|THYAO
|14,12
|877.195.194
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|808.518.616
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,77
|408.732.264
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,37
|423.188.763
|% -0,84
|
|GARAN
|9,29
|1.391.828.013
|% -1,06
|
|PETKM
|6,17
|808.518.616
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,57
|286.803.427
|% -0,39
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9415
|8,9460
|% 0,80
|
|Euro
|10,3515
|10,3588
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,1409
|12,2017
|% 0,84
|
|Frank
|9,5950
|9,6528
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3730
|2,3849
|% 0,63
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,20
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|1,17
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM