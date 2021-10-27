***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento AŞ. sermayesinin 620.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin tescil işleminin tamamlandığı bilgisi alınmıştır. Şirketimizin sermayedeki payı % 15 olarak aynı kalmıştır, tutarı 93.000.000 TL'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972870BIST