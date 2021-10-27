***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 17:39
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento AŞ. sermayesinin 620.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin tescil işleminin tamamlandığı bilgisi alınmıştır. Şirketimizin sermayedeki payı % 15 olarak aynı kalmıştır, tutarı 93.000.000 TL'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972870
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,5156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0167
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05547,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,00
|Açılış
|: 547,94
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.029.972
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.588.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.949.384
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.892.891.791
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.518.030
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.150.055
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.116.238
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.502
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.623.512
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.892.891.791
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.116.238
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5104
|9,5126
|% -0,24
|
|Euro
|11,0432
|11,0525
|% -0,13
|
|Sterlin
|13,0213
|13,0866
|% -0,54
|
|Frank
|10,3278
|10,3900
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5289
|2,5415
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,80
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-1,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
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17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında