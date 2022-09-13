***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu, artan enerji fiyatlarının maliyetlerimiz üzerindeki yükünü azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek için, kendi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla lisanssız Güneş Enerji Santrali kurma ve bununla ilgili gerekli çalışmaları başlatma kararı almıştır.Süreç hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062635BIST