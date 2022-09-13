***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 13:35
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, artan enerji fiyatlarının maliyetlerimiz üzerindeki yükünü azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek için, kendi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla lisanssız Güneş Enerji Santrali kurma ve bununla ilgili gerekli çalışmaları başlatma kararı almıştır.
Süreç hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062635
BIST
14:503.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 7,35
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:5018,2456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2469
En Düşük
18,2119
14:5018,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1283
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:501.015,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.015,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.007.463
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|69.498.806
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.380.508
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.663.455
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,50
|10.198.023.624
|% 5,65
|
|YKBNK
|9,68
|9.352.329.429
|% -0,10
|
|ISCTR
|12,07
|8.205.960.752
|% -3,82
|
|THYAO
|76,05
|7.593.850.495
|% 1,47
|
|EREGL
|33,44
|5.966.899.116
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,68
|9.352.329.429
|% -0,10
|
|EKGYO
|5,30
|3.670.375.028
|% -0,93
|
|ISCTR
|12,07
|8.205.960.752
|% -3,82
|
|AKBNK
|18,50
|10.198.023.624
|% 5,65
|
|KRDMD
|16,18
|4.920.210.736
|% 5,68
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2432
|18,2456
|% 0,17
|
|Euro
|18,5701
|18,5770
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,3323
|21,4393
|% 0,47
|
|Frank
|19,1336
|19,2489
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,04
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|5,27
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.833
|6.884
|28,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|1,35
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 76 artarak (% 0.47 ) 4, 044
-
15:05XU100
Endeks 3, 659 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 96, 007.00 milyon TL de
-
15:05ROYAL
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 995 adet işlem
-
15:04MEPET
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 797, 141 adet işlem
-
15:03AEFES
Yüzde 4.62 oranında artışla 46.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 855, 842 adet işlem