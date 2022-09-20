***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 15:50
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. sermaye artırımına kadar ortaklardan sermaye avansı talep edilmesine , bu avansın sermaye yedeklerinde gösterilmesine ve yapılacak sermaye artırımında sermaye hesabına mahsup edilmesine dair karar aldığını tarafımıza bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064257
BIST
15:373.247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 47,06
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:3718,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:3718,2837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0469
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
15:37981,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,01
|Açılış
|: 981,13
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:37
|HDFGS
|2,75
|77.310.103
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|69.810.738
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|187.553.928
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|490.795.266
|% 9,76
|
|AYEN
|25,96
|145.838.873
|% 9,08
|
|TSKB
|3,97
|15.338.718
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.059.989
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.360.477
|% -9,90
|
|IHAAS
|66,35
|10.065.097
|% -9,85
|
|VAKBN
|8,45
|6.041.159.503
|% -9,72
|
|ISCTR
|8,22
|3.657.346.549
|% 4,18
|
|THYAO
|70,90
|3.540.144.514
|% 3,13
|
|GARAN
|19,85
|3.520.137.280
|% 1,22
|
|HALKB
|8,22
|3.406.724.656
|% -8,16
|
|VAKBN
|8,45
|6.041.159.503
|% -9,72
|
|EKGYO
|3,88
|1.853.087.699
|% -1,52
|
|ISCTR
|8,22
|3.657.346.549
|% 4,18
|
|HALKB
|8,22
|3.406.724.656
|% -8,16
|
|YKBNK
|7,12
|2.618.175.518
|% 5,64
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3051
|18,3194
|% 0,14
|
|Euro
|18,2666
|18,2837
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,8384
|20,9429
|% 0,08
|
|Frank
|18,8479
|18,9615
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8543
|4,8786
|% 0,24
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-8,38
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.660
|6.748
|-41,00
|
|Yarım
|3.245
|3.286
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|0,25
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52PINSU
Yüzde 9.33 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 544, 734 adet işlem
-
15:51SMRTG
Yüzde 5.22 oranında artışla 48.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 584, 970 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 3, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 52, 957.00 milyon TL de
-
15:50PRDGS
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 509 adet işlem
-
15:49YATAS
Yüzde 8.41 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 453, 531 adet işlem